Nakamba op de terugweg, Leko gunt spelers vrije middag 06 juli 2018

Na enkele zware trainingsdagen schonk Ivan Leko zijn spelers gisteren in Garderen een vrije middag. Geen klassieke teambuilding, wel de volledige vrijheid in ruil voor de geleverde arbeid. Gisterochtend werd er wel getraind, dit voor het eerst met Diaby bij de groep. De Malinees volgde de voorbije weken een individueel programma en kan nu opnieuw voluit gaan. Meer goed nieuws is er voor Nakamba, die nagenoeg volledig hersteld is van zijn knieblessure. De Zimbabwaan lijkt dan ook de competitiestart te halen, net als Vlietinck en Poulain, die eveneens nog apart trainen. Vandaag staan er opnieuw twee trainingen op het programma. Morgen traint Club in de voormiddag een laatste keer op Nederlandse bodem en is er om 18 uur een tweede oefenmatch tegen de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten. De nieuwe doelman Letica komt dan voor het eerst in actie. (TTV)

