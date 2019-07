Exclusief voor abonnees Nakamba krijgt verlof tot 15 juli 03 juli 2019

00u00 0

Marvelous Nakamba, uitgeschakeld met Zimbabwe op de Africa Cup en op de radar van enkele Europese clubs, krijgt verlof tot 15 juli. Anders dan belofteninternationals Siebe Schrijvers en Dion Cools, keert Nakamba pas over tien dagen terug naar Brugge. Schrijvers en Cools leggen vrijdag hun fysieke en medische tests af en sluiten in principe begin volgende week aan bij de groep. Wat Nakamba betreft, is Club Brugge niet gehaast om de middenvelder van de hand te doen. Philippe Clement gelooft in de Zimbabwaan en hoopt hem aan boord te houden, wat met zich meebrengt dat Nakamba enkel in ruil voor een topbedrag zal vertrekken. (TTV)