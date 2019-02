Najar ten vroegste fit voor play-offs 19 februari 2019

Zijn tweede naam zou 'pechvogel' kunnen zijn. Andermaal is Andy Najar out door blessureleed. De Anderlecht-rechtsachter viel uit op Antwerp, onderzoek heeft aangetoond dat hij een scheur in de hamstrings heeft opgelopen en vier weken aan de kant zal staan. Hij mist zo de resterende matchen in de reguliere competitie. Alexis Saelemaekers, die op de Bosuil al prima inviel, lijkt de meest aangewezen vervanger.