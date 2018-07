Najar sukkelt met adductoren, Trebel met transferitis 09 juli 2018

00u00 0

Andy Najar kwam het afgelopen weekend niet in actie bij Anderlecht. De Hondurees sukkelt met de adductoren. "Niets ernstig", stelde de club iedereen gerust. Maar gezien zijn spiergevoeligheid is het wel iets om in de gaten te houden. Ook Sven Kums bleef het voorbije weekend aan de kant. "Wat last aan de heup", zei hij zelf. "Een paar dagen rust moet volstaan." Trebel speelde wel

op Roeselare, maar was er tegen PSV niet bij. Hij meldde zich ziek. (MJR)