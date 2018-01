Najar: "heb gehuild" 00u00 0

Kwetsbaar, maar tegelijk strijdvaardig. Zo presenteert Andy Najar (24) zich in zijn eerste interview in Hondurese media sinds zijn operatie aan de hamstrings. "Ik heb mijn lichaam geforceerd", zegt de Hondurese rechtsachter van Anderlecht. "Daardoor ben ik keer op keer hervallen - tegen Bayern München in september had ik bijvoorbeeld nooit mogen spelen. Mentaal heb ik het zwaar gehad. Het is ongelofelijk lastig om hulpeloos langs de zijlijn toe te kijken. Ik heb zelfs gehuild, maar heb nooit aan opgeven gedacht. Integendeel zelfs: mijn dromen zijn intact. Zo wil ik op een dag nog steeds in de Premier League voetballen. Maar eerst fit worden." (PJC)