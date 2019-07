Exclusief voor abonnees Najar na operatie "In minder dan zes maanden terug", ook Bakkali geopereerd 20 juli 2019

Een overmijdelijke ingreep. Zakaria Bakkali heeft gisteren een operatie ondergaan aan de knie. Hij was hervallen in een oude blessure en zal vier maanden out zijn. Nog in de RSCA-ziekenboeg weigert Andy Najar, ondanks een nieuwe onbeschikbaarheid van maanden, neerslachtig te worden. "Er zijn ergere dingen in het leven", aldus Najar. "Bovendien zijn de vooruitzichten goed: de dokters zijn ervan overtuigd dat ik in minder dan zes maanden weer op het veld zal staan. Dat is beter dan aanvankelijk gevreesd." Na dit seizoen loopt het contract van Najar in het Astridpark af, het is zeer twijfelachtig of RSCA die overeenkomst zal verlengen. "Dat zien we dan wel. Ik moet Anderlecht dankbaar zijn. Ze steunen me." (PJC)

