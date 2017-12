Najar met succes geopereerd 00u00 0

De eerste stap is alvast goed verlopen. Anderlecht-rechtsachter Andy Najar is gisteren in Antwerpen met succes geopereerd aan de hamstrings. Voor de Hondurees, die deze maand herviel in zijn oude blessure, zit het seizoen er sowieso op. Anderlecht hoopt Najar fit te krijgen voor de voorbereiding op volgend seizoen. Nog in de ziekenboeg van paars-wit verklaarde Henry Onyekuru (knie) in Afrikaanse media dat hij niet onder het mes moet, hoewel RSCA eerder het tegendeel beweerd had. Navraag leert ons echter dat de Nigeriaanse aanvaller eerst bij zijn moederclub Everton extra onderzoeken zal ondergaan. Pas nadien valt de definitieve beslissing, maar een operatieve ingreep lijkt nog steeds het meest aangewezen. Wellicht is Onyekuru vier tot zes maanden out. (PJC)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee