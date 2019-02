Nainggolan zet stap richting achtste finales 15 februari 2019

Radja Nainggolan deed gisteren met Inter Milaan een goede zaak in Wenen, waar een penaltygoal van Lautaro Martinez kort voor de pauze volstond om Rapid zijn eerste thuisnederlaag in deze Europa League toe te dienen (0-1). Nainggolan, gewisseld in de 82ste minuut, vergat de kwalificatie voor de achtste finale helemaal veilig te stellen. Bij Rapid maakte Boli Bolingoli de 90 minuten vol

