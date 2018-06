Nainggolan voorgesteld bij Inter: "Belangrijke stap" 29 juni 2018

Inter Milaan heeft Radja Nainggolan (30) gisteren ook officieel voorgesteld. Opvallend: 'Ninja' kan voor het eerst sinds lang niet met zijn geliefde nummer 4 spelen. "Ik hield altijd van dat nummer, maar wist goed dat het in deze club niet beschikbaar was. Daarom koos ik 14, het eerste vrije getal met een 4." Verder keek de middenvelder hard uit naar de hereniging met trainer Luciano Spaletti, onder wie hij al speelde bij AS Roma. "Ik ken dus zijn manier van trainen. Hij weet hoe me beter te maken." En ook nog: "Deze transfer is een belangrijke stap in mijn loopbaan. Ik voel hier veel vertrouwen. Ik hoop dat ik een meerwaarde ben voor de ploeg en wil prijzen pakken. Ik geloof echt dat we iets kunnen neerzetten." Daarvoor rekent hij ook op zijn nieuwe ploegmaats. "Er zitten hier veel topspelers. Icardi scoort veel en Perisic kan altijd het verschil maken." (WDK)

