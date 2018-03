Nainggolan snoept Mertens punten af in titelstrijd 05 maart 2018

Voor het tragische nieuws over de dood van Astori (zie onderaan) werden er in de Serie A twee toppers gespeeld. Het Napoli van Dries Mertens deed een slechte zaak door te verliezen tegen AS Roma. De Napolitanen waren nog op voorsprong gekomen via Insigne, maar Roma boog de situatie helemaal om tot een 1-4-voorsprong - onder meer dankzij een assist van al-dan-niet-Rode-Duivel Radja Nainggolan. In de laatste minuut maakte Dries Mertens nog de 2-4. De Leuvenaar liet zich ook opmerken door met zijn 169 cm 'neus aan neus' te gaan staan tegenover de 1m95 van Roma-verdediger Fazio. Juventus profiteerde van het verlies van Napoli en sluipt - met één wedstrijd minder gespeeld - tot op één punt van de leider. De Oude Dame won van de ploeg van Jordan Lukaku dankzij een goal in de laatste minuut van Dybala. Lukaku speelde de hele wedstrijd, maar maakte niet bepaald een grootse indruk. (NVK)

