Nainggolan sluit terugkeer bij België uit: "Ook niet onder andere bondscoach" 23 november 2018

Radja Nainggolan (30) heeft in een gesprek met de Amerikaanse sportzender ESPN nog eens zijn ongenoegen geuit over Roberto Martínez en zijn niet-selectie voor het WK in Rusland. 'Il Ninja sluit een terugkeer bij de nationale ploeg ook uit. "Als ze morgen van trainer veranderen, zou het nog 'nee' zijn", zegt hij tegen ESPN. "Ik was zwaar teleurgesteld omdat ik na een geweldig EK zomaar aan de kant geschoven werd. Terwijl anderen niet eens aan de bak kwamen bij hun club, werden zij wel opgeroepen. Ik speelde vijftig wedstrijden per seizoen en werd nog over het hoofd gezien. Ik heb nooit geëist dat ik moet spelen, maar ik verdiende het wel om op het WK te zijn, meer dan sommige anderen."

