Nainggolan signeert in Mol, supportert in Antwerpen 04 juni 2018

'No Radja, No Party', zo was de boodschap op het spandoek duidelijk. Een groot deel van de fans was tegen Portugal niet vergeten hoe de bondscoach hun chouchou links liet liggen voor het WK en scandeerde tot drie keer toe Radja's naam. Het moet daarbij gezegd: de gezangen waren van korte duur en werden niet opgepikt door het hele stadion. En Nainggolan zelf? Die spendeerde zijn vrije tijd door in de namiddag in café Peir Oan, de zaak van zijn halfbroer Manuel, te signeren. "Hij is een uurtje in de weer geweest met foto's en handtekeningen voor iedereen die dat wilde", vertelt Kaat Geerts, die samen met haar moeder Tinne Haesevoets op de foto kon gaan met Nainggolan. Later die avond volgde de middenvelder de match in de Sunset Beach Bar in Antwerpen en trok hij naar discotheek Club EXO, waar er een #jesuisradja-feest was. Daar bleek effectief: mét Radja is het wel een party. (WDH/PJC)

