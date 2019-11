Exclusief voor abonnees Nainggolan scoort opnieuw 26 november 2019

Maandagmiddagvoetbal in de Serie A door felle regenval zondag in Italië. Radja Nainggolan (87') en Cagliari kwamen 0-2 voor op het veld van Lecce - het tweede doelpunt werd gemaakt door onze landgenoot. Maar dat volstond niet voor de overwinning. Cacciatore kreeg tien minuten voor tijd rood bij Cagliari, Lapadula maakte gelijk vanop de stip. Wat later werden ook Lapadula (Lecce) en Olsen (Cagliari) nog uitgesloten. Genoeg voor een paar minuten powerplay én de gelijkmaker in blessuretijd. Calderoni bezorgde Lecce zo een onverhoopt een punt. (FDZ)

