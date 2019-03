Nainggolan out, rust voor Hazard? 07 maart 2019

Nerveus is hij nog altijd over zijn toekomst, maar na een bemoedigende prestatie in de League Cup-finale tegen Man City en de daaropvolgende 6 op 6 zit Maurizio Sarri weer voor een tijdje safe bij Chelsea. De Europa League blijft een hoofddoel voor The Blues, wegens een shortcut richting Champions League. Toch zal Sarri op enkele posities wisselen. Eden Hazard is een van de spelers die de voorbije weken met overlast sukkelden. Te weinig frisheid in de benen. Flirtend met een spierblessure. Mogelijk krijgt hij tegen Dinamo Kiev rust. Op de bank om in het slot toch nog een bijdrage te kunnen leveren.

HLN