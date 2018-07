Nainggolan out met dijblessure 23 juli 2018

Radja Nainggolan sukkelt met een spierblessure in de linkerdij, zo meldt zijn club Inter Milaan. De middenvelder blesseerde zich woensdag in de oefenpartij tegen het Zwitserse Sion. Het is niet duidelijk hoelang de 30-jarige nieuwkomer bij Inter buiten strijd zal zijn.

