Nainggolan out: bloeduitstorting doet te veel pijn 04 april 2018

00u00 0

Zijn coach Eusebio di Francesco leefde op hoop. Net als heel AS Roma. "De kans dat Radja speelt, is vijftig procent", klonk het op de afsluitende persconferentie. Maar dat was vóór de laatste training. Nainggolan ondervond gisteravond in Camp Nou al snel dat hij nog te veel pijn heeft van de kniestoot die hij zaterdag in Bologna incasseerde. Hoe graag Nainggolan ook had willen spelen tegen Barcelona, zijn lichaam beslist er anders over. Op amper drie dagen voldoende herstellen van een serieuze kneuzing inclusief bloeduitstorting, in zijn rechterdij, bleek zelfs voor Nainggolan niet haalbaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN