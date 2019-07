Exclusief voor abonnees Nainggolan onder druk 10 juli 2019

00u00 0

De makelaar van Radja Nainggolan speurt naarstig naar een oplossing. Gisteravond had hij een meeting met Inter om de situatie van de ex-Rode Duivel te bekijken. Nainggolan moet vertrekken, maar concrete interesse is er niet. Hij zou zelfs een overgang naar China overwegen, maar de Chinese markt sluit over drie weken en de meeste plaatsen voor buitenlanders zijn momenteel bezet. (KTH)