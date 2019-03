Nainggolan nog steeds out bij Inter 14 maart 2019

Dit keer geen medisch mirakel bij Radja Nainggolan. Hij mist ook de return tegen Frankfurt. Nainggolan is sinds vorige week out met een scheurtje in de kuit. De kans dat hij fit geraakt voor de Milanese derby dit weekend is miniem. Ook verdediger Miranda en zorgenkind Icardi (beiden geblesseerd) missen Frankfurt, Brozovic is geschorst. Bij de Duitsers staat Rebic aan de kant