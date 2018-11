Nainggolan mist weerzien met Roma 30 november 2018

00u00 0

Zijn enkel beslist er anders over. Radja Nainggolan (30) keert zondag niet voor het eerst terug naar Stadio Olimpico, naar zijn AS Roma. Hervallen in een oud letsel, woensdag tegen Tottenham, wil Inter even geen risico nemen. Hoe belangrijk de excentrieke middenvelder ook is. Nainggolan groeide de voorbije maanden uit tot een cruciale pion van coach Spalletti. Die kan niet zonder Nainggolan, dat was bij AS Roma al zo. Alleen kampt onze gewezen Rode Duivel dit seizoen vaak met een kwaaltje. Kort nadat Roma afgelopen zomer Nainggolan naar de uitgang dwong en hij bij Inter tekende, liep Radja een spierblessure op in zijn rechterdij. En vorige maand, in de stadsderby tegen AC Milan, bleef de tweede tik van Biglia (ex-Anderlecht) niet zonder gevolgen. Nainggolan moest net voor het halfuur naar de kant met een enkelletsel. Begin november zat hij al terug in de selectie. Sneller hersteld dan verwacht. Helemaal fit was hij de voorbije weken evenwel nooit. Spalletti zegt nog te kijken "of Radja zondag kan spelen", maar in zijn binnenste weet hij beter. (NP)

HLN