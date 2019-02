Nainggolan mist dure strafschop 01 februari 2019

Lazio wipte gisteravond Inter uit de Coppa Italia. Radja Nainggolan viel in de tweede verlenging in en in de 125ste minuut maakte Icardi wel nog gelijk, maar onze landgenoot miste uiteindelijk de strafschop waardoor Inter uit de beker vloog. Lucas Leiva trapte Lazio naar de halve finale.