Nainggolan leidt stuntzege Cagliari in 03 december 2019

00u00 0

Spektakel gisteren in Cagliari, dat in de 96ste minuut nog met de drie punten aan de haal ging tegen Sampdoria. Tot 20 minuten voor tijd zag het er slecht uit voor het team uit Sardinië. Nainggolan scoorde in de 69ste minuut met zijn vierde competitiegoal wel de aansluitingstreffer, maar met zijn tweede doelpunt van de avond zette Quagliarella de bezoekers op 1-3. Twee goals van Joao Pedro in drie minuten tijd - de tweede op aangeven van Nainggolan - en een late van Cerri zorgden evenwel voor nog een stuntzege van Cagliari, dat met AS Roma gedeeld vierde blijft in de Serie A. Nainggolan trekt zijn goede vorm door, met 3 goals en 4 assists in de laatste 3 wedstrijden. (VH)

