Nainggolan: "Krijg het moeilijk als ik reclamespotjes met mezelf zie" 31 mei 2018

Radja Nainggolan is even terug in het land. De ondertussen ex-Rode Duivel was te gast in het tv-programma 'Gert Late Night' op VIER. Hij arriveerde in 'zijn' Antwerpen in een zwarte Ferrari. En Nainggolan zou Nainggolan niet zijn als hij daarna ook niet gespot werd met een sigaret in de hand. Leuk was ook de manier waarop de middenvelder de draak stak met Roberto Martínez. Op Instagram postte hij een foto van in het vliegtuig dat de Duivels naar Rusland zal vliegen. Door een ongelukkig toeval is de wand vlak voor bondscoach Martínez' zitje beplakt met een grote foto van Nainggolan die viert met zijn ploegmaats. "Raad eens wie gescoord heeft?", zette hij er bij. "Ik denk dat er iemand van zitje gaat veranderen." Zijn humor is hij door zijn niet-selectie duidelijk niet verloren. In het programma verklaarde hij: "Ik krijg het soms moeilijk als ik reclamespotjes met mezelf zie. Maar ik probeer positief te blijven. Nu heb ik ook drie weken meer vakantie." (WDK/DPB)

