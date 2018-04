Nainggolan "Dan maar zoals tegen Barcelona" 25 april 2018

Radja Nainggolan leeft op hoop. "We begonnen goed aan de match, maar dan maakten we te veel fouten en gaven we te veel kansen weg. 5-0 was te veel, maar met 5-2 maken we nog een kans om door te gaan. Hopelijk kunnen we het doen zoals tegen Barcelona. Met 3-0 gaan we opnieuw door. We weten dat het moeilijk wordt, maar we deden het al eens."