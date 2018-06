Nainggolan-burger heeft hanenkam van sesam 06 juni 2018

Troostprijs voor Radja. De AS Roma-speler mag dan niet mee naar Rusland, hij is wél de enige (ex-)Duivel met een eigen hamburger. Een zaak uit Heist-op-den-Berg serveert tot eind deze maand de 'Smoking Hot Nainggolan Burger': een schijf rundvlees met rode ui, cheddar, jalapeño's, kidneybonen, mais, ijsbergsla en tomaten-paprikasaus tussen een broodje met een 'hanenkam' van sesamzaadjes. "Een pittige burger voor een voetballer met een pittige speelstijl", zegt Ruben Van Rompaey, medezaakvoerder van Hamburg. "De creatie staat nog maar enkele dagen op ons suggestiebord, maar je merkt nu al dat ze aanslaat. Hopelijk zien de voetbalbond en de speler er de humor van in."

