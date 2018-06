Nainggolan als een held onthaald in Milaan 25 juni 2018

00u00 0

Hij mag AS Roma dan al met pijn in het hart verlaten hebben, de fans van Inter Milaan sloten Radja Nainggolan gisteren al meteen in hun armen. Toen 'Il Ninja' zich even aan de supporters toonde, juichten die hem hartstochtelijk toe. De 30-jarige middenvelder zal volgens de Italiaanse pers vandaag zijn medische tests afleggen bij de Nerazzurri voor hij een contract tot 2022 zal tekenen. Inter zou zo'n 24 miljoen euro betaald hebben voor zijn komst.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN