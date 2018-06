Nainggolan: "Al die vrouwen, wat doe je dan?" 01 juni 2018

00u00 0

"Met Martínez zou ik hier nooit liggen." Radja Nainggolan lachte eens hartelijk wanneer hij in 'Gert Late Night' met presentator James Cooke een gesprek voerde in bed. Daarin kwam hij terug op de kritiek van analist Wesley Sonck, die zei dat Nainggolan niet het verschil zou maken voor de Duivels. "Nu hij voor de bond werkt, moet hij wel zo praten. Het is hypocriet, niet echt mans." Voorts praatte de Roma-vedette onomwonden over zijn kleurrijk leven naast het veld. "Vrouwen slappen het gewoon in je face. Dan is 't moeilijk nee te zeggen. Kijk, ik ga niet zeggen dat ik een engel ben (lachje). Of ik het hierover met m'n vrouw heb? Nee, zoiets moet genegeerd worden tot de dood. Maar als je over straat loopt en er staan ineens vijf vrouwen rond je... Wat doe je dan?" (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN