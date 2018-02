Nagenieten...zonder afterparty EEN HELE DAG IN HET SPOOR VAN DE NIEUWE GOUDEN SCHOEN 09 februari 2018

00u00 0

Zijn dolle 24 uur kende geen happy end: Ruud Vormer en Club Brugge konden zich niet plaatsen voor de finale van de Beker van België. Een 4-1 ophalen tegen Standard was sowieso niet evident en de opdracht werd er alleen maar moeilijker op toen doelman Vermeer onder een hoge hoekschop ging, Sá profiteerde (0-1). Nadien drong Club nog wel aan, via een knappe vrije trap van Vanaken en Diaby die een assist van Vormer binnenduwde (2-1), maar twintig minuten voor tijd knalde Emond Standard definitief naar de Heizel (2-2) - daar veranderde de 3-2 van Clasie niks meer aan. In de finale wacht Racing Genk voor de Rouches. Gouden Schoen Vormer moet zich focussen op de titelstrijd. Wat betekende het woord 'remontada' alweer? (PJC)

