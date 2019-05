Exclusief voor abonnees Nagelstudio buit meisjes uit: meteen verzegeld 24 mei 2019

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) heeft gisterochtend een nagelstudio in zijn stad verzegeld omdat tijdens een inspectie bleek dat er jonge Vietnamese meisjes uitgebuit werden. Volgens Bonte moesten de meisjes - van wie onduidelijk is of ze minder- of meerderjarig zijn - voor een hongerloon werken en woonden ze er in zeer erbarmelijke omstandigheden tussen chemische producten. Uit onderzoek blijkt dat de nagelstudio een band heeft met soortgelijke handelszaken in het centrum van Brussel. Bonte vraagt het parket dan ook om grote kuis te houden in de sector. (RDK/DBS)

