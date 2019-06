Exclusief voor abonnees Nafi Thiam repeteert in Leiden, Nina Derwael in Gent 08 juni 2019

De twee 'leading ladies' van de Belgische sport, turnster Nina Derwael en atlete Nafi Thiam, gaan dit weekend na hoe ver ze staan in de opbouw naar hun belangrijkste afspraak van het jaar: het WK. Thiam verdedigt op 2 en 3 oktober haar wereldtitel in de zevenkamp in Doha, Derwael doet dat vanaf 4 oktober in Stuttgart, waar ze met het Belgische team tevens een olympisch ticket voor Tokio 2020 uit de brand hoopt te slepen.

