Naesen sprint naar 4de plek 06 juni 2018

Oliver Naesen kreeg van zijn ploeg de toestemming om zijn eigen kans te gaan. Maar de verhoopte ritzege bleef uit. Nochtans wist hij zich in een hectische slotkilometer perfect te plaatsen. "Op dit niveau is het erg moeilijk winnen. Op de slotklim reed Ackerman zo snel als ik. Ik zag Boasson Hagen zitten, tussen zijn kaderke, maar goed. Impey was er ook." Zij finishten één, twee en drie. Naesen eindigde op de vierde plek. Naesen: "Ik kwam 250 meter voor de streep op kop. Ik geloofde dat ik het zou kunnen houden, maar ik zag in de schaduw Ackerman komen. Die pakte er twee mee in zijn slipstream. Het was rap gepasseerd. Jammer. Maar ik ben vooral heel blij dat ik dit kon doen. Met Bardet hebben we een topfavoriet voor de eindzege in de rangen. Het is dus voor mij niet evident om mijn eigen kans te gaan." (MG)

