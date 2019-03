Naesen kopman boven Bardet 23 maart 2019

AG2R begint met twee kopmannen aan Milaan-Sanremo, Romain Bardet en Oliver Naesen, maar de rolverdeling maakt duidelijk dat de Belg op plaats één komt. "Bardet kan proberen om de koers op te blazen op de capi", klinkt het bij de ploeg. "Het is de bedoeling dat Naesen mee is in de finale."

