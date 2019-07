Exclusief voor abonnees Naesen (9de): "Ik supporterde tijdens sprint" 16 juli 2019

Oliver Naesen eindigde negende. Maar voor hem was dat bijzaak, zo leek het wel. Veel enthousiaster werd hij van de prestatie van Van Aert "Die sprint gezien? Straf." Maar niet ongelooflijk: "Want ik heb het met mijn beide ogen gezien. Toen de sprint bezig was, besefte ik al snel dat ik niet zou winnen. Dus heb ik de laatste meters zitten supporteren. Omdat hij een Belg is, maar ook omdat hij dit verdient. Wat Wout hier doet, is zeer straf. Hij blijft me elke dag weer verbazen." (NVK)