Naert loopt marathon van Fukuoka 18 september 2019

Koen Naert loopt zijn tweede marathon van 2019 in het Japanse Fukuoka, op 1 december. In voorbereiding op de olympische marathon van Tokio wil Naert al eens op verkenning gaan in Japan. De marathon van Fukuoka is een Gold Label Race, de op één na hoogste marathoncategorie, na de World Majors. "Een overbelasting in mijn linkervoet en de achillespees die opspeelde, hebben ervoor gezorgd dat ik even alternatief aan het werk moest", aldus Naert. "De kwaaltjes zullen waarschijnlijk een kleine invloed hebben op mijn voorbereiding voor Fukuoka, maar het zal mijn lichaam ten goede komen richting Tokio 2020." Naert verkiest Fukuoka boven het WK marathon in Doha. (VH)