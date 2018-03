Naert derde Europeaan op WK halve marathon 26 maart 2018

00u00 0

Koen Naert finishte zaterdag als 22ste en derde Europeaan op het WK halve marathon in Valencia. Met 1u01:42 klokte hij de snelste Belgische tijd over 21,1 km sinds 2000. Slechts vier Belgen liepen ooit een snellere halve marathon dan Naert. Hij kwam als 22ste over de meet. De gouden medaille was al voor de derde keer voor de Keniaan Geoffrey Kipsang Kamworor. (SJH)