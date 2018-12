Nadine Van Der Linden • Onze gastvrouw in het weekend 2018 | DE KEUZE VAN ... 29 december 2018

Daar worden wij dus blij van: een 83-jarige die nog grote dromen heeft. In casu wou Achille Margo nog iets zots doen op de fiets: het werelduurrecord op de piste - bij tachtigplussers, uiteraard - op zijn oude naam krijgen. Dat lukte: 111 rondjes op de Velodroom van Roubaix, samen goed voor 27,4 kilometer. Met nog een kus van vrouw Suzanne erbij, want laten we duidelijk zijn: ook op 83 jaar gaat het eigenlijk dáárom.

