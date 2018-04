Nadenken over toekomst Sint-Jozef 18 april 2018

Het gemeentebestuur en het parochieteam van Sint-Jozef willen samen met de inwoners van het Rijkevorselse deeldorp op zoek gaan naar ideeën voor de kerk en de dorpskern zelf. Op 22 april, Erfgoeddag, is iedereen welkom in de kerk tussen 13 en 17 uur. Ook op andere plaatsen in de gemeente is er vanalles te beleven rond erfgoed. In het Heemkundig Museum kan iedereen om 15 uur luisteren naar de voordracht 'Straffe verhalen, verscheurende keuzes'. Op de eerste verdieping in het gemeentehuis worden oude verkiezingspamfletten tentoongesteld en in een heus verkiezingshokje kun je je stem laten horen en mee kiezen voor hét Erfgoed van Rijkevorsel. De leerlingen van de zesde leerjaren van de Rijkevorselse scholen werden in de klas bevraagd hoe ze hun toekomst zien. Op Erfgoeddag worden deze brieven in het museum tussen 10 en 12.00 uur officieel gesloten met een lakzegel en in een schatkist bewaard tot in het jaar 2040. (VTT)

