Nadal zet scheve situatie recht op weg naar elfde titel 08 juni 2018

Woensdagavond werd Rafael Nadal nog gered door een regenbui die de ontketende Diego Schwartzman (ATP 12) afremde, gisteren zette hij de puntjes op de i door de kleine Argentijn bij de herneming (4-6, 5-3) kansloos te laten en met 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 naar zijn tiende halve finale op Roland Garros te gaan. Eenmaal bij de laatste vier heeft Nadal trouwens een perfect rapport - 20/0 in halve finales en finales in Parijs - en dus wordt het heel moeilijk voor Juan Martin Del Potro (ATP 6), die zijn bij 6-6 in de eerste set afgebroken kwartfinale tegen Marin Cilic (ATP 4) met 7-6, 5-7, 6-3, 7-5 over de streep trok, om daar verandering in te brengen. Dat hield de Argentijnse reus, die in 2009 ook al eens zo ver geraakt was op Roland Garros, niet tegen om intens gelukkig te zijn met een plaats in dat laatste kwartet. "Ik heb lang slechte dingen meegemaakt met mijn lichaam", snikte Del Potro die als nieuwe nummer vier ook zijn beste ranking evenaart. "Ik moest drie operaties (aan de pols, red.) ondergaan en stond heel dicht bij stoppen. Ik heb dan ook geen woorden om dit moment te beschrijven. Dit is zo fantastisch voor mij, mijn team en mijn familie." Nadal gaf alvast een beetje hoop voor Del Potro: "Wat het betekent dat ik in het begin van mijn match tegen Schwartzman meer stress had dan anders? Dat ik een mens ben."

