Nadal wint, maar is niet blij 15 januari 2019

00u00 0

Het was zijn eerste officiële match sinds de halve finale op de US Open 2018 en Rafael Nadal (ATP 2) bracht ze ook tot een goed einde. Tegen de Australische wildcard James Duckworth (ATP 237) had hij niet al te veel problemen: 6-4, 6-3, 7-5. Achteraf was de Australian Open-winnaar van 2009 toch niet zo heel blij. Eerst beklaagde hij er zich over dat de leden van de spelersraad binnen de ATP, en dan vooral voortrekker Novak Djokovic, hem niet om advies gevraagd had over het al dan niet aanblijven van de grote ATP-baas Chris Kermode. Tegelijkertijd klaagde hij de tennisbond ook aan omdat ze niets gedaan hebben voor de slachtoffers van de overstromingen in Mallorca in oktober. "Ik had eigenlijk wel graag wat economische steun gezien van de ATP", zei Nadal, die zelf een miljoen euro doneerde. "Als zoiets voorvalt in een land van één van de spelers die veel belangrijke dingen heeft gedaan voor deze sport, dan kan ik niet blij zijn met het feit dat er niets gebeurd is." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN