Exclusief voor abonnees Nadal weer op nummer 1 05 november 2019

00u00 0

Vandaag beslist Rafael Nadal of zijn buikspierblessure - afgelopen zaterdag opgelopen tijdens zijn opwarming voor de halve finale van Paris-Bercy - hem in staat stelt om deel te nemen aan de Masters in Londen (zondag). De 33-jarige Spanjaard is sinds gisteren opnieuw de nummer één van de wereld en kan op de ATP Finals die plek veiligstellen tot het jaareinde. Doet hij dat - Novak Djokovic die op de loer ligt zou op zijn minst de finale moeten halen in de O2 Arena -, dan sluit hij als oudste nummer één ter wereld ooit het seizoen af. Voor Nadal is het alvast het negende jaar dat hij eens op het hoogste schavotje staat en zijn achtste regeerperiode aan de top van de ATP-ranking. Nadal werd voor de eerste keer de numero uno op zijn 22ste en toen al werd gedacht dat hij het met zijn veeleisende speelstijl nooit lang zou uitzingen. Elf jaar later staat hij nog steeds aan de top van de tenniswereld. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu