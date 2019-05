Exclusief voor abonnees Nadal wacht op Goffin in 3de ronde 24 mei 2019

David Goffin (ATP 30) begint aan zijn achtste Roland Garros tegen Ricardas Berankis (ATP 72). Zeker niet zijn favoriete tegenstander daar hij 2-4 in het krijt staat in de onderlinge duels met de gedrongen Litouwer en de laatste drie wedstrijden bovendien telkens marathons waren. Op gravel zou de Luikenaar evenwel de bovenhand moeten kunnen nemen: Berankis speelde vorige week zijn eerste en enige gravelpartij van het jaar, die hij trouwens verloor van de nummer 251 van de wereld. Goffin weet daarenboven waarvoor hij speelt daar hij via een tweede ronde tegen Kecmanovic (ATP 83) of Kudla (ATP 79) aan een derde ronde tegen elfvoudig winnaar Rafael Nadal (ATP 2) kan geraken. Ook Elise Mertens (WTA 20) zal een oogje hebben op die derde ronde - mogelijk tegen twaalfde reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 12) - met in ronde één de jonge Poolse Tamara Zidansek (WTA 68) en ronde twee Parry (WTA 486) of Lapko (WTA 101). Kirsten Flipkens (WTA 59) mag tegen Monica Puig (WTA 61) hopen op een eerste gravelzege van het seizoen om dan, net als vorig jaar, tegen Daria Kasatkina (WTA 21) uit te komen. Alison Van Uytvanck (WTA 55) tenslotte begint tegen Sara Sorribes Tormo (WTA 72) om dan het pad te kruisen met de finaliste van vorig jaar, Sloane Stephens (WTA 7). (FDW)

