Exclusief voor abonnees Nadal vs Federer? 03 september 2019

00u00 0

40 keer stonden Rafael Nadal (ATP 2) en Roger Federer (ATP 3) al tegenover elkaar, maar nog nooit deden ze dat in New York. Komt die primeur er dit jaar in de finale? Er moet nog wat getennist worden, maar de opgave van Novak Djokovic tegen Stan Wawrinka (ATP 24) zet de deur alvast op een kier. Er klonk zondagnacht aardig wat boegeroep in het Arthur Ashe Stadium toen bij 4-6, 5-7, 1-2 Novak Djokovic alsnog de handdoek wierp en de zege aan Stan Wawrinka liet. De Servische titelverdediger kon niet verder omwille van een schouderblessure die hem al het hele toernooi parten speelde.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis