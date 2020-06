Exclusief voor abonnees Nadal twijfelt om naar New York te gaan 30 juni 2020

Over twee maanden wil de US Open van start gaan in New York. Het eerste grandslamtoernooi na de coronalockdown zal zonder publiek en met strikte maatregelen gehouden worden. Het moet de start worden van een hectisch programma waarin de US Open gevolgd wordt door twee Masters Series-toernooien van Rome en Madrid en Roland Garros. Veel hooi op de vork voor de toppers die veelal lang meegaan in die toernooien, om nog maar te zwijgen over eventuele reisrestricties en andere problemen. Vanwege die complexe situatie twijfelt titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) om naar Amerika af te reizen. "Ik weet niet of hij zal gaan", wist zijn oom en ex-coach Toni Nadal te vertellen aan ESPN. "Hij had het over een kalender die ondoenbaar was voor de ervaren spelers zoals hijzelf, Federer en Djokovic." Nadal zou zo wel eens kunnen opteren voor zijn geliefd gravel in Parijs. De geblesseerde Roger Federer ontbreekt al zeker op de US Open. (FDW)

