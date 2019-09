Exclusief voor abonnees Nadal tussen drie 'groentjes' Medvedev-Dimitrov HALVE FINALES MANNEN 06 september 2019

De zomer van Daniil Medvedev (ATP 5) is amper te bevatten: finale in Washington, finale in Montréal, winst in Cincinnati (na een finale tegen David Goffin) en vandaag in de halve finale van de US Open tegen Grigor Dimitrov (ATP 78). Met zijn 21 matchen op 36 dagen is het niet meer dan normaal dat het lichaam van de Russische bad boy - hij kreeg hier twee wedstrijden het publiek over zich heen nadat hij zijn middenvinger getoond had - enkel nog met tape wordt bijeengehouden. "Ik stond al een paar keer dicht bij de opgave omdat ik zo'n pijn heb aan mijn been", gaf de 23-jarige Medvedev toe. "Maar op een of andere manier spartel ik me erdoor. Ik heb me ook al geplaatst voor de Masters en dat is ongelooflijk. Ik heb bereikt waar ik altijd van gedroomd heb."

