Nadal toch niet onklopbaar 12 mei 2018

Donderdag brak hij nog het 34 jaar oude record van McEnroe door zijn 50ste opeenvolgende set op één en dezelfde ondergrond te winnen tegen Schwartzman. Gisteren ging Rafael Nadat er toch onherroepelijk uit op zijn zo geliefde gravel in de kwartfinale van het toernooi in Madrid. Dominic Thiem haalde de nummer 1 van de wereld in twee droge sets onderuit met 7-5, 6-3. Bijna exact een jaar geleden was het ook al de Oostenrijker die Nadal op gravel zijn laatste nederlaag toediende. Door het verlies speelt Nadal trouwens straks zijn leidersplek op de wereldranglijst weer kwijt aan Federer. (SJH)

