Nadal: "Tennis achter gesloten deuren zou geweldig zijn" 17 april 2020

00u00 0

Normaal was Rafael Nadal (33) nu bezig met zijn favoriete deel van het seizoen en kon hij deze week in Monte Carlo voor een twaalfde titel gaan. In de plaats moet hij het stellen met cakes bakken en het nieuws volgen. "Ik voel me al beter dan drie weken geleden", zei Nadal op de Spaanse radio. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat de mens zich kan aanpassen aan wat hij heeft. In het begin was het nieuws zo verschrikkelijk dat ik nergens zin in had. Ik was triest terwijl ik mijn oefeningen deed. Maar naarmate de dagen verstreken, ben ik teruggevallen op mijn routine en ben ik positiever. Er zijn veel mensen die het veel slechter hebben dan wij. Met mij gaat het goed."

