Nadal past ook voor Brisbane 00u00 0

Nadat hij eerst al moest forfait geven voor het exhibitietoernooi van Abu Dhabi blijkt Rafael Nadal nu ook niet fit voor het ATP-toernooi van Brisbane. "Ik ben nog altijd niet klaar na een lang seizoen en de late start van mijn voorbereiding", stuurde de Spanjaard de wereld in. "Ik ga mijn Australische fans wel zien vanaf 4 januari, want dan start ik mijn aanloop naar de Australian Open." Ondanks die laatste boodschap gaan er toch meer en meer stemmen op die twijfelen aan zijn deelname aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Nadal brak eind november met pijn aan de knie en na een verloren driesetter tegen David Goffin op de Masters zijn seizoen af. Ook Andy Murray lijkt nog niet helemaal klaar ondanks een rustperiode van vierenhalve maand na zijn heupproblemen op Wimbledon. Hij trainde gisteren wel in Abu Dhabi, maar wou toch nog geen match spelen op het demonstratietoernooi aldaar. Ook Murray staat op de deelnemerslijst in Brisbane, dat zondag van start gaat. (FDW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee