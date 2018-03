Nadal opnieuw geblesseerd 01 maart 2018

00u00 0

Het wil maar niet lukken voor Rafael Nadal (ATP 2). Deze week had hij zijn comeback moeten maken op het toernooi van Acapulco, maar na een laatste training in Mexico zag hij zich genoodzaakt om forfait te geven. Een scherpe pijn in zijn bovenbeen leek aan te tonen dat de blessure die hem tot opgave dwong in de kwartfinale van de Australian Open eind januari nog niet helemaal genezen is. "De dokters vertelden mij dat het onmogelijk is om te spelen", zei de 31-jarige Spanjaard na een eerste onderzoek. "Ik heb pijn en kan in deze omstandigheden niet aan competitie doen. Er is immers een groot risico dat ik de blessure vererger en dus heb ik geen keuze." Het is het zesde toernooi op rij (Basel, Paris-Bercy, Masters, Brisbane, Australian Open, Acapulco) dat Nadal moet opgeven of zich moet terugtrekken door een blessure. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN