Nadal nog in race na remontada 14 november 2019

Rafael Nadal (ATP 1) speelt nog steeds mee om de knikkers in Londen maar wat heeft het gescheeld! In zijn tweede groepswedstrijd van de ATP Finals stond de 33-jarige Spanjaard 6-7, 6-3, 1-5 én matchpunt in het krijt tegen Daniil Medvedev (ATP 4), in een heruitgave van de US Open-finale, alvorens hij een ongelooflijke comeback lukte en met een tiebreak in de derde set zijn kansen op een plek in de halve finales van de Masters gaaf hield. "Ik had superveel geluk vandaag. Hij was de betere speler in de derde set en ik had één kans uit de 1.000 om zo'n match te winnen." Nog positief voor hem is dat Later op de avond plaatste Stefanos Tsitsipas (ATP 2) zich voor de halve finale na een makkelijke 6-3, 6-2-zege op titelverdediger Sascha Zverev (ATP 7). (FDW)

