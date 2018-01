Nadal moet opgeven: "Organisatoren moeten eens nadenken" 24 januari 2018

Geen tweede Australian Open-titel voor Rafael Nadal (31), wel een zoveelste ontgoocheling. De Spanjaard moest gisteren in zijn match tegen Marin Cilic (ATP 6) in de vierde set (6-3, 3-6, 7-6, 0-2) opgeven met een bovenbeenblessure. Het was pas de tweede keer in 264 grandslamwedstrijden dat de huidige nummer 1 de strijd moest staken - de eerste keer gebeurde dat in de kwartfinale van de Australian Open 2010 tegen Andy Murray. Diens landgenoot Kyle Edmund (ATP 49) werd verrassend de tegenstander van Cilic in de halve finale nadat hij Masters-winnaar Grigor Dimitrov (ATP 3) met 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 versloeg. Nadal was aangedaan en boos na zijn exit. "Dit is een gemiste kans. Weer een blessure. Ik ga niet klagen dat het mij meer overkomt dan anderen, want ik heb ook meer gewonnen dan de meeste anderen. Maar wie weet wat als ik al die blessures niet gehad had...", aldus de Mallorcaan. "Degene die de tour runt, moet hier wel eens over nadenken. Er zijn te veel blessures, ze moeten eens naar onze gezondheid kijken. Ik weet niet wat er met onze levens gaat gebeuren als we op deze harde ondergronden blijven spelen. Er is nog een leven na tennis, hé." (FDW)

