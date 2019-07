Exclusief voor abonnees Nadal-Kyrgios dé clash van tweede ronde 04 juli 2019

Ongetwijfeld zal er geen zitje op het Centre Court onbezet blijven voor dé partij van de tweede ronde tussen Rafael Nadal (ATP 2) en Nick Kyrgios (ATP 43). De achttienvoudige grandslamkampioen en de 24-jarige bad boy hebben immers wat geschiedenis. Niet alleen won Kyrgios hun eerste - op Wimbledon vijf jaar geleden - en laatste - in Acapulco - ontmoeting, maar de twee kunnen elkaar ook niet echt luchten. De clan Nadal sprak over een gebrek aan respect en een slechte opvoeding van de Australische fantast terwijl Kyrgios zelf niet dacht dat hij snel een pint zou gaan drinken met de gravelgrootmeester. "Ik ben hier te oud voor", zei Nadal, die niet dieper wilde ingaan op de materie. "Ik sta nog altijd achter wat ik gezegd heb, maar ik ben niet iemand die gaat beginnen vechten met iemand anders. Hij is een gevaarlijke tegenstander, als hij wil tennis spelen. En tegen de toppers wil hij meestal wel tennis spelen." (FDW)

